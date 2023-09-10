يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

فرحة كبيرة لأحد الأسر بـ مدينة السلام شرق القاهرة ابتهاجًا بنقل إقامتهم من مسكن إلى مسكن آخر، لكن سرعان ما تحولت الفرحة إلى حزن وصراخ عويل بشكل مفاجيء، ليتبدل الأمر من حال إلى حال مغاير تمامًا.

صاحب الشقة الذي انتهى من تجهيز الأثاثات والأدوات المنزلية التي سيتم نقلها في المسكن الجديد واتفق مع سيارة لتسهل عليه عملية النقل بمقابل مادي وتم تحديد الموعد واستكمالا لتلك التجهيزات اتفق مع ميكانيكي و3 أخرون من دائرة معارفه ليساعدوه في حمل ونقل الأثاث.

ووفقا للميعاد المحدد حضرت السيارة والميكانيكي ومعه 3 آخرين وقاموا بإنزال الأثاث من الشقة إلى السيارة، وكانت الأمور تسير بكل سهولة ويسر دون أدنى مشكلة، ثم وصولوا عقب ذلك إلى الشقة الجديدة، وقاموا برفع الأثاث من السيارة ووضعه في المكان الجديد، في غضون أقل من ساعتين كان كل شيء تم إنهاءه.

الأزمة التي تفاقمت فجأة وحولت مشهد الفرح إلى حزن شديد كانت وقت الحساب بين صاحب الشقة والميكانيكي الذي اصطحب معه 3 أخرون للعمل معه في تنزيل ورفع الأمتعة، الذي لم يرتضى بالأموال التي دفعها صاحب الشقة مقابل نقل الأمتعة، فحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على المال، تحولت إلى مشاجرة قام خلالها صاحب الشقة بإخراج نصل معدني وتعدي بالضرب على الميكانيكي الذي أصيب بإصابات بالغة.

تبدل المشهد تماما وتعالى الصراخ في كل مكان، وقام الأهالي بالإتصال بالإسعاف لمحاولة إنقاذ الميكانيكي، وتم نقله في سيارة إسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه في المستشفى، وقامت المستشفى بإخطار قسم شرطة السلام أول.

انتقل على الفور ضباط مباحث السلام أول إلى مكان الحادث، وبسؤال والده إتهم مالك جراج مسجل خطر بالتعدى على نجله بـ"نصل معدنى" مما أدى لإصابته إصابات بالغة تسببت في إنهاء حياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت قوة من مباحث السلام أول من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهة المتهم أمام رئيس مباحث السلام أول إعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و 3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب إعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.