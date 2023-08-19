إحالة المتهم بحيازة مواد مخدرة داخل حقائبه بمطار القاهرة للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم السبت، إحالة راكب متهم بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

والبداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي المتهم أثناء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من إحدى الدول، وتم إيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا أسفر عن ضبط 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي ١٠٩ أقراص وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش ١٫٣ جرام، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تم ضبط ٥ أكياس بها مادة الفينتايل المخدرة.