السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بحيازة مواد مخدرة داخل حقائبه بمطار القاهرة للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم السبت، إحالة راكب متهم بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

والبداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي المتهم أثناء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من إحدى الدول، وتم إيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا أسفر عن ضبط 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي ١٠٩ أقراص وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش ١٫٣ جرام، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تم ضبط ٥ أكياس بها مادة الفينتايل المخدرة.

الأجهزة الأمنية الاقراص المخدرة الجمركية القبض على المتهم بمطار القاهرة جنائي داخل حقائب الراكب

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