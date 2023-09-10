الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنات متفرقة.. أول صور لميكانيكي ضحية القتل على يد عاطل بالسلام

المجني عليه
المجني عليه

شاهدت مدينة السلام واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم عاطل على قتل شاب بعده طعنات متفرقة؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

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حصلت " الدستور" على صور المجني عليه ويدعى" عاطف سمير" والذي قتل على يد عاطل بعده طعنات متفرقة في مدينة السلام.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده يعمل ميكانيكي سيارات ويدعي "عاطف سمير"، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهما.

بإعداد الكمائن تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم  وبمواجهته أعترف بإرتكاب الجريمة  وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كافة كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب تشريحها.

انتشال جثة عامل توفى غرقًا بمياه الرياح التوفيقى 
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة عامل في العقد الخامس من العمر لقي مصرعه غرقًا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية المنيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثه وتبين أنها للمدعو "هاني م أ"، 50 سنة، عامل، مقيم دار السلام بالقاهرة، وكشفت التحريات عن أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتغيب عن المنزل منذ حوالي 3 أيام ولم يتم العثور عليه.

تم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
مدينة السلام طعنات متفرقة المجني عليه مشاجرة المباحث الجريمة

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