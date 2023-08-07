مُشاجرة بالسلام تنتهي بمقتل خفير.. والأمن يضبط 3 متهمبن (صور)

استيقظ أهالي مدينة السلام، على واقعة مأساوية، حيث اجتمع عدد من الخفراء على قتل خفير أخر بسبب خلافات حول حراسة إحدى الورش.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد حلمي" والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري على خلفية مُشاجرة مع عدد من الخفراء بمدينة السلام بسبب خلافات بينهم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بمقتل خفير خصوصي بطلق ناري، بسبب تشاجره مع خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالتحريات تبين مقتل " محمد حلمي" يعمل خفير في مدينة السلام.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم سلاح، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين 'جارى ضبطهم' لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .

364194976_271752478929159_2559679863585541075_n