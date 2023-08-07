الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مُشاجرة بالسلام تنتهي بمقتل خفير.. والأمن يضبط 3 متهمبن (صور)

المجني عليه
المجني عليه

استيقظ أهالي مدينة السلام، على واقعة مأساوية، حيث اجتمع عدد من الخفراء على قتل خفير أخر بسبب خلافات حول حراسة إحدى الورش. 

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد حلمي" والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري على خلفية مُشاجرة مع عدد من الخفراء بمدينة السلام بسبب خلافات بينهم.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بمقتل خفير خصوصي بطلق ناري، بسبب تشاجره مع  خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالتحريات تبين مقتل " محمد حلمي" يعمل خفير في مدينة السلام.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم سلاح، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين 'جارى ضبطهم' لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة  وتولت النيابة العامة التحقيقات .

364194976_271752478929159_2559679863585541075_n
364194976_271752478929159_2559679863585541075_n
363938074_682049303256833_8345203693466738728_n
363938074_682049303256833_8345203693466738728_n
مدينة السلام الخفراء خفير خلافات حراسة
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية