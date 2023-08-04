ضبط المتهمين بقتل مواطن وإصابة شقيقه رميا بالرصاص بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه بطلقات نارية إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش في مدينة السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة (خفير خصوصى"متأثراً بإصابته بطلق نارى"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل (خفراء خصوصيين)لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3خفراء خصوصيين) وبحوزة أحدهم "سلاح".

وبمواجهتهم إعترفوابإرتكاب الواقعة بالإشتراك(آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات كما تم ضبط (6 آخرين) لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقوجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.