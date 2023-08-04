الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل مواطن وإصابة شقيقه رميا بالرصاص بالسلام

جريدة الدستور

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه بطلقات نارية إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش في مدينة السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة (خفير خصوصى"متأثراً بإصابته بطلق نارى"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل (خفراء خصوصيين)لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3خفراء خصوصيين) وبحوزة أحدهم "سلاح".

وبمواجهتهم إعترفوابإرتكاب الواقعة بالإشتراك(آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات كما تم ضبط (6 آخرين) لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقوجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

اجراء التحريات أجهزة الأمن بالقاهرة النيابة العامة المتهمين الهاربين بمديرية أمن القاهرة بطلقات نارية بدائرة القسم خفير خصوصي ضبط المتهمين الهاربين شرطة السلام

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