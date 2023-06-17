بسبب أقساط الجمعية.. اعترافات المتهم بقتل صديقه في مدينة السلام

أقر المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام أمام جهات التحقيق بالسلام، بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة، بسبب رفض الضحية دفع أقساط جميعه مشترك فيها معهم، كما أقر بأن المجني عليه شرط عليه إستلام الجمعية فى أول المجموعة، وفور حصوله على مبلغ 15 ألف جنيه، رفض سداد أقساط الجمعية، وبعد محايلات كثيرة فشل فى الحصول منه على أموال الجمعية وأضطر المتهم لدفع تلك الأموال.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه، لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط جمعية بمنطقة السلام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل مقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنة سكين فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني فى دفعها لجمعية مشتركان فيها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.