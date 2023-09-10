"تعليم بورسعيد" يشيد بإجراءات المدارس لاستقبال العام الجديد (صور)

عقدت د.هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم لقاءً موسّعًا بقيادات التعليم ومديري المدارس والمعلمين بمدينة بورفؤاد.

كان ذلك بحضور اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني أبو الإسعاد، مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلتها نيفين الحسيني بمدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.

ورحبت وكيل أول الوزارة فى مستهل كلمتها بالحضور مثنية على جهود مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بالتعاون مع رئاسة المدينة وأجهزة المحافظة المعنية.

ووجهت عظيم الشكر لمحافظ بورسعيد لجهوده للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وحرصه الشديد على تغليب مصلحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم.

وكيل أول الوزارة ببورسعيد تلتقي معلمي بورفؤاد

وشددت على ضرورة عدم المغالاة في طلب الأدوات المدرسية من الطلاب بجميع ابمراحل التعليمية والاكتفاء بما يفي الغرض والتعاون على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأكدت أن تعليم بورسعيد وفر مجموعات التقوية المدرسية لجميع الطلاب داخل المدارس المكان الشرعي الذي خصصته الدولة لتلقي العلم وذلك كإجراء لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية التي تبيع العلم الزائف للطلاب.

ولفتت هالة إلى أن تعليم بورسعيد يسعى في المرحلة القادمة إلى ترسيخ الأخلاق وغرس القيم والمفاهيم المجتمعية لدى الطلاب وصولا لتشكيل الشخصية المصرية السوية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ متمنية عام دراسي موفق للجميع.

من جانبه، أشاء اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمديري مدارس المدينة وحسن تعاونهم مع أجهزة المحافظة تمهيدا لانهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

أشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة تذكير النشء والطلاب بكل إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا بهدف تعزيز الولاء والانتماء لديهم وتشكيل جيل قادر على تحمل المسئولية.

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد