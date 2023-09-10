الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تسبب كثير من الأمراض.. لماذا يجب غسل مناشفك باستمرار؟

غسل مناشفك
غسل مناشفك

ليس هناك شعور أفضل من الخروج من تحت الدش الساخن ولف نفسك بمنشفة ناعمة ودافئة، حيث أظهرت الأبحاث الجديدة أن الكثير منا لا يغسلون مناشفهم في أي مكان بالقدر الذي ينبغي أن نكون عليه.

ويُظهر بحث جديد أجراه الخبراء في  (Showers To You) أن ثلث البريطانيين وفقا لموقع مترو يغسلون مناشف الحمام الخاصة بهم مرة واحدة فقط كل بضعة أشهر، لكن الأمر يزداد سوءًا حيث يقوم 3% من المشاركين بغسل مناشفهم الخاصة بهم مرة واحدة فقط في السنة.

واتضح أن 90% من مناشف الحمام لدينا موبوءة بالبكتيريا القولونية، وفقًا لدراسة حديثة وهي كائنات حية يمكن أن تشير إلى وجود البكتيريا المسببة للأمراض في الماء.

والأسوأ من ذلك هو أن 14% من المناشف كانت تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية في أليافها، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية إذا كانت موجودة بكميات كبيرة في منزلك.

في حين أن معظم سلالات الإشريكية القولونية غير ضارة، إلا أن سلالات معينة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، خاصة إذا كانت تلوث الطعام أو الماء.

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تشمل المشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها الإشريكية القولونية الإسهال، والتهابات المسالك البولية، وأمراض الجهاز التنفسي، والالتهابات مثل التهاب السحايا في الحالات الشديدة، ومع ذلك فإن معظم سلالات الإشريكية القولونية ليست خطيرة بالفعل وهي جزء من الجهاز المعوي الصحي.

وإذا كانت هناك كميات كبيرة من البكتيريا المسببة للأمراض في منزلك، فهناك خطر متزايد للإصابة بالعدوى إذا لامست الأسطح الملوثة أو تناولت طعامًا أو ماءًا ملوثًا.

لذلك يجب عليك الاهتمام بغسل المناشف باستمرار، ولا ينبغي عليك استخدام منعم الأقمشة لأنه يمنع دخول الرطوبة، ومع هناك حاجة إلى منظف عند إزالة أشياء مثل التسمير والمكياج منها، وللحفاظ على نعومتها، لا تقوم دائمًا بتجفيفها بالمجفف، وبدلاً من ذلك بعد حوالي 30 دقيقة من تجفيفها في الخارج تقوم بهزها ثم تقلبها رأسًا على عقب.

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