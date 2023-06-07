ضبط أقمشة مجهولة المصدر بمصنع ملابس في الإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط مصنع ملابس لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بمنطقة العامرية، وذلك ضمن الحملات التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد سعد الله، وكيل الوزارة للرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالاشتراك مع حي العامرية أول بعدة حملات بنطاق الإدارة نتج عنها ضبط مصنع ملابس لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 40 كيس بلاستيك تحتوي على كمية 800 كجم أقمشة قطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.