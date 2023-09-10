"التضامن" تدشن منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي بهدف تحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر وتوثيقها.

وأكدت أن المرأة المصرية لها دور فعال ونشط في المجتمع، موضحة أن نسبة المشروعات الموجهة للمرأة تبلغ 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن التمكين الاقتصادي يعمل على تأهيل وتنمية المرأة الريفية وتمكينها لسوق العمل.

وأضافت أنه تم توفير حوالي 60 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، والوحدات الإنتاجية، والأسر المنتجة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني بقيمة تصل لحوالي 480 مليون جنيه.

برنامج فرصة

يمثل برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويستكمل البرنامج منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج فرصة

-يعمل البرنامج على تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.

-إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

-يركز البرنامج على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي.

-يعمل البرنامج على تقديم الخدمات والحوافز التي تساعد فى إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.

- سيقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية.

يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال:-

-تدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-دعم ملتقيات التوظيف.

-اقامة جلسات التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك.

-العمل على التوظيف.

-التشغيل الذاتي ونقل الأصول.

-إطلاق قوافل التمكين الاقتصادي.

-توفير فرص عمل مناسبة بعقود.

-توفير أدوات إنتاج ووحدات انتاجية.

-دفع أصحاب العمل إلى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد.