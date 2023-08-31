بنك ناصر: منح قرض مستورة لـ25 ألف سيدة بقيمة 490.7 مليون جنيه

نجح قرض مستورة في تمويل 25 ألف مستفيدة بإجمالي 490.7 مليون جنيه، حيث يعمل على دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادى.

بنك ناصر

وأكد بنك ناصر، أن قرض مستورة يستهدف الشمول المالي من خلال دمج المقترضات في نظام الاقتصاد الرسمي للدولة، للاستفادة من المزايا النسبية الإنتاجية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، ورفع مستوى الأداء والكفاءة من خلال توفير تدريب المقترضات، وتوفير التمكين الاقتصادي للسيدات القادرات على العمل والمستفيدات من تكافل وكرامة لرفع مستوى دخلهن، والسيدات المتقدمات لبرنامج تكافل وكرامة، وتم رفضهن لوجود دخل للأسرة، ومستحقي النفقة بهدف تحويلهن إلى طاقات منتجة، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

مشروعات متناهية الصغر

وأضاف أن المشروع يستهدف أيضًا إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر التي تتنوع بين الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي والمشروعات المنزلية، حيث نجح المشروع في الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل، منها حلايب وشلاتين وأبو رماد والصعيد.

مدة القرض

وأوضح أن مدة القرض تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين، وفقًا لطبيعة المشروع، ويتم سداد الأقساط شهريًا، ويبلغ قيمته من 4 آلاف كحد أدنى إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لاحتياجات المشروع، حيث يتم تسليم القرض في صورة عينية من خلال منظومة منضبطة تساهم في تحسين العائد على الإنتاج، ويتم إتاحة التمويل بدون عائد وبمصروفات إدارية منخفضة نسبيًا، ويعد الأقل بالنسبة للبدائل المتاحة، ويتم التأمين ضد مخاطر الوفاة، مما يضمن عدم مطالبة الورثة بتحمل أي أعباء مالية، بالإضافة إلى توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات مما يسهم في تحقيق الشمول المالي، وتوفير كروت ميزة للمستفيدات.