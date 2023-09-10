آخر تطورات مصابي الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي قبل مران اليوم لفحص طبى جديد لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات بعد تعرضه للإصابة فى آخر أيام معسكر النمسا والتي أظهرت نتيجة الإشعة إصابته بشد فى العضلة الضامة

ويبذل الجهاز الطبى محاولات مضنية لتجهيز اللاعببين المصابين لخوض مباراة السوبر الإفريقى بينما أكد الجهاز الطبى جاهزية إمام عاشور طبيا وبدنيا للمشاركة فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى المقرر لها الجمعة المقبل.

وقال رئيس الجهاز الطبى إن مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق يخضع لرؤية مارسيل كولر المدير الفنى خاصة فى ظل تقليص عدد أفراد القائمة إلى 18 لاعبا فقط لكن اللاعب لائق طبيا وبدنيا لتلك المواجهة.

موقف عمرو السولية ومحمود متولي

وشدد طبيب الأهلي علي غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة السوبر بينما أكرم توفيق يشارك فى التدريبات ولكن أمر وجوده فى مباراة السوبر يحتاج الى بعض الوقت نظرا لغيابه فترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبى.

واستقر كولرعلى القوام الأساسي للفريق الذى سيخوض به مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى عقب إنتهاء معسكر النمسا والأقرب هم :محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد أفشة ورضا سليم وبيرسى تاو وصلاح محسن.

من ناحية أخري بدأ سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأول بالنادي الأهلي إنهاء الأمور والإجراءات الخاصة بالسفر إلى اثيوبيا لمواجهة سان جورج فى دور الــ32 لدورى الأبطال الإفريقى

ويحاول مسئولو الأهلى التواصل مع إدارة النادى الإثيوبى والاتحاد الإفريقى لكرة القدم لتحديد موقف ومكان المباراة سواء كان فى إثيوبيا أو خارجها.

من جانبه يخضع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة لفحوص طبية جديدة بأحد المستشفيات الفرنسية اليوم قبل حسم موقفه سواء ببقائه لفترة أخرى بباريس أو العودة لاستكمال برنامجه العلاجى بالقاهرة.