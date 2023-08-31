طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

قال تامر أبوالعينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثلاثي: أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق، خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.

وأشار أبوالعينين إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل معسكره في النمسا استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق، اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث سيبدأ اللاعبون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة»، ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويختتم الأهلي برنامجه، اليوم الخميس، بتناول وجبة العشاء في تمام الثامنة بتوقيت النمسا «التاسعة بتوقيت القاهرة»، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم في فندق الإقامة.