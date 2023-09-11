الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"كرهت النساء".. تفاصيل قصيدة "كبرياء" للشاعر صالح جودت

صالح جودت
صالح جودت

كشف الشاعر صالح جودت في مقال له نشره في مجلة الكواكب بعنوان "لا أحب الحب ولكن أحب الجمال"، عن كواليس قصيدة "كبرياء" التي كتبها بسبب كرهه للحب، أريد أن اعترف اعترفًا خطيرًا، لقد فقدت قلبى، فأنا الآن أعيش بغير قلب: وأرجو من كل فتاة أو امرأة يضعها القدر في طريقى لا تصدقنى حينما أهمس لها: "إنى أحبك" فقد أصبحت لا أومن بالحب: وكثيرًا ما أخلو إلى صديقى رامى فى الليل، على "روف " أحد فنادق القاهرة، نتحدث فى الحب، فيقول لى رامي إن الحب هو السهد والحرمان والعذاب والدموع.

 

وتابع جودت: “أما أنا، فأنى أنكر أن الحب كذلك، بل أنكر الحب أصلًا، ومع هذا فأنى أحب أن أسكن إلى المرأة كمخلوق جميل رقيق يؤنس الوحشة ويشبع البهجة والإيناس، أما إذا تحول هذا المخلوق الجميل إلى سهد وحرمان وعذاب ودمع، فإنى أكرهه، أكرهه من الأعماق: وآخر قصيدة قلتها لأخر إمرأة عرفتها، كان عنوانها  ”كبرياء" قلت فيها: 


أجل أنت فاتنة إنما ..أرى عزة النفس لى أفتنا 
وإن كان عندك سحر الجمال .. فسحر الرجولة عندى أنا 
وإن كثرت فى هواك القئوب .. فذلك للكبرياء المسنى 
وبكره فى الحب بذل الدموع .. وبسط الخضوع وفرط الضئى 
إذا المرء هان على نفسه لكان على غيرها أهونا 


وأضاف جودت أنا أعترف، بكل شجاعة، أن كل من يقرأ مثل هذا الشعر، ومثل هذا الإنكار للحب، إذا كان الحب معناه السهد والحرمان والعذاب والدموع، سيقول لى من فوره: ’’أنت تعانى عقدة نفسية ‘‘: وهذا صحيح، لقد فقدت قلبى، الذى خرج من صدرى، وحلت محله عقدة نفسية صنعتها ثلاث نساء.


ويشار إلى أن صالح جودت، شاعر مصري، ولد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر عام 1912، ورحل عن عالمنا عام 1976.

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الشاعر صالح جودت كواليس قصيدة كبرياء الحب البهجة والايناس جميل رقيق يؤنس صديقى رامى فتاة الأعماق أحد فنادق القاهر

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