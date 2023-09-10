7 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 21 طائرة.. اليوم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، لاستقبال عدد 21 رحلة طيران سياحية دولية أوروبية، على متنها 7 آلاف سائح، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم على عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين بالمطار، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول اليوم، عن أن الرحلات الوافدة لمطار مرسي علم الدولي تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من دولة إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من سويسرا، ورحلتان داخليتان.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 141 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.