طلاب الدور الثانى يواصلون تسجيل رغباتهم بالموقع الإلكترونى للتنسيق

يواصل الموقع الإلكتروني للتنسيق الإلكترونى، لليوم الثاني استقبال رغبات الطلاب الناجحين فى الدور الثانى للثانوية العامة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث يبلغ عدد طلاب الدور الثاني 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة، وذلك في الفترة من أمس السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة كاملة

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، ويتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وجاءت الأماكن الشاغرة بالكليات الأدبية لطلاب المرحلة الثالثة كالتالي:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.