الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مد التقديم للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية حتى 30 سبتمبر

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

وجه الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأعلن الدكتور  محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن، مع دمج هؤلاء الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى لو تطلب الأمر ذلك.

وعلى الطلاب ضرورة الالتزام في تقديم أوراقهم بكل الشروط والضوابط المطلوبة والتي تشمل:

أولًا .. الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية :
- شهادة اتمام الدراسة الثانوية.
- شهادة قيد في العام الدراسي 2022/ 2023 "الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد".
 شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أى حتى مارس 2023.

ثانيًا .. الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:
- المحتوي العلمي المُعتمد.
- بيان الدرجات المُعتمد.

وفي حالة عدم عدم توافر الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرار بشأن المستوى العلمي للطالب، والذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2023، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، حرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

الجامعات الخاصة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية امتحانات تحديد المستوى شهادة اتمام الدراسة الثانوية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

مواد متعلقة

التعليم العالى تغلق الأكاديمية الأمريكية للتدريب بمدينة نصر

3 نواب جدد لمدير "قصر العينى" الفرنساوى

غلق "أكاديمية مصر للعلوم الطبية" في حلوان

جامعة عين شمس تناقش تعميم الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ

جامعة حلوان: نسعى لبناء جسور التعاون المشترك مع جامعة 15 مايو

غدًا.. فتح موقع التنسيق لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر

لطلاب المرحلة الثالثة.. المعاهد العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

الأكثر قراءة

البريد المصرى يشارك فى منتدى الأعمال البريدى بمدينة أروشا بتنزانيا

متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى الدورى السعودى لشهر أغسطس

"الباز": الأحزاب تطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مشروع 30 يونيو الممتد

مع اقتراب العام الدراسي.. منافذ البيع المخفضة للأهالي بمبادرة "كلنا واحد"

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال