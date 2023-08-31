الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق "أكاديمية مصر للعلوم الطبية" في حلوان

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أصدر الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية مصر للعلوم الطبية" والكائن مقرها شارع عمر بن عبدالعزيز، أبراج منشية جمال عبدالناصر، شقة رقم 5 حلوان، محافظة القاهرة، والتي تُعلن عن نفسها كذلك بمسمى "أكاديمية مصر لعلوم التمريض".

وتقوم المنشأة بالترويج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا، وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية، والثانوية العامة، وما يعادلها من حملة المؤهلات المتوسطة، دون اشتراط السن والمجموع، للحصول على شهادة معاوني تمريض، وأن الشهادة معتمدة من الجامعات المصرية، ويحصل الطالب على  ترخيص مزاولة مهنة بجميع المستشفيات بعد الحصول على الدبلومة، كما تدعي المنشأة منح دبلومة تدريبية في تخصصات التمريض، والأشعة، والتحاليل، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

الإجراءات القانونية والقضائية

وقام الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على مواقع التواصل الإجتماعى.

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XieRLPCo6A3zPFFLpFXcDdPeSNxqFAFDcSfNVXcmVZiTbUJ1vBmwYNzZJ7ogXBB4l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
Error

التعليم العالي الكيانات الوهمية الجامعات المصرية ترخيص مزاولة مهنة الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تناقش تعميم الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ

جامعة حلوان: نسعى لبناء جسور التعاون المشترك مع جامعة 15 مايو

غدًا.. فتح موقع التنسيق لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق الحاصلين على الشهادات الأجنبية لـ10 سبتمبر

لطلاب المرحلة الثالثة.. المعاهد العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

"الدراسات الهندسية بالأعلى للجامعات" يحسم الجدل حول دراسة الهندسة فى 4 سنوات

التعليم العالي: تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية 2023

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

"مصر للمعلوماتية" تهنئ الطالبين الفائزين بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)