"عبدالغفار" يوافق على إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على إنشاء سجلات جديدة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التي لم ينشأ لها سجل لترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إنشاء سجلات لتراخيص مزاولة المهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة وفقًا للمسمى الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019.



وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة، من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.