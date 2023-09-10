الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق فى مصرع سيدة توفيت إثر انهيار عقار بكوم الدكة بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أسقف عقار قديم من الداخل بمنطقة كوم الدكة والمتسبب في مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

 

بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار بكوم الدكة

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الاهالي بانهيار أجزاء من عقار قديم من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط، ووفاة سيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، برفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية فى الحي بمعداتها إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية، وسقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولًا إلي الطابق الأرضى، مما أسفر الحادث عن حدوث حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبدالغني القاضي، 49 سنة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثمان من تحت الأنقاض وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

 

إخلاء العقار من قاطنيه للعرض علي لجنة المنشآت 

كما كشفت التحريات عن أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالى 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، وتم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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