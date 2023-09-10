الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكسيوس: الممر الاقتصادى الجديد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بديلًا لمبادرة الحزام والطريق

بايدن
بايدن

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له إن مشروع البنية التحتية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة العشرين والذي سيربط بين كل من الهند والشرق الأوسط وأوروبا، قد يكون بديلًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

مشروع ربط البني التحتية 

وقال الموقع: لقد أعلن الرئيس بايدن وغيره من زعماء مجموعة العشرين  في القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، أمس السبت، عن مشروع دولي كبير للبنية التحتية لربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا بالسكك الحديدية وخطوط الشحن وكابلات البيانات عالية السرعة وخطوط أنابيب الطاقة.

 وقال أكسيوس: تكمن أهمية المشروع، في كونه إحدى المبادرات الرئيسية التي يدفع بها البيت الأبيض على المستوى الدولي لمواجهة نفوذ بكين المتزايد وإنشاء بديل لرؤية الصين للحزام والطريق التي يعتبر الشرق الأوسط  جزءًا رئيسيًا منها.

txt

سر موافقة بايدن على تعريفات ترامب الجمركية ضد الصين

المشروع سيخلق ممرًا اقتصاديًا بين الهند والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي

وقال بايدن إن المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والأردن ستكون جزءًا من المبادرة، التي نشرها موقع أكسيوس لأول مرة.

وقال بايدن "إنها صفقة كبيرة. إنها صفقة كبيرة حقًا. وسيساهم هذا المشروع في جعل الشرق الأوسط منطقة أكثر ازدهارًا واستقرارًا وتكاملًا"، وقال بايدن إن المشروع سيخلق ممرًا اقتصاديًا بين الهند والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

وقال بايدن: "سوف نستثمر في السكك الحديدية وخطوط الشحن من الهند إلى أوروبا والتي سيتم ربطها عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل"، وأضاف الرئيس الأمريكي أن المشروع سيسهل التجارة والتصدير ونقل الطاقة النظيفة وتوفير خدمة إنترنت سريعة ومستقرة لدول الشرق الأوسط.

 ومن جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستشارك في المشروع باستثمار قدره 20 مليار دولار، وحث القادة على البدء في تخطيط المشروع وتنفيذه على الفور.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان المشروع بأنه مبادرة رائدة "ستعيد تشكيل المنطقة وستعيد تشكيل إسرائيل"، وقال إن إسرائيل "ستكون منعطفًا رئيسيًا" في الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا عبر موانئها البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أكسيوس بايدن جو بايدن البنى التحتية قمة العشرين

الأكثر قراءة

المتهمون بقتل "عادل إمام" يصلون قاعة المحكمة

أخبار فاتتك|الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقى.. وأب يقتل ابنه بحلوان

3 يناير 1916.. قصة لقاء القطبين زكريا أحمد وسيد درويش بمقهى في الإسكندرية

الخضروات والعصائر الأعلى.. "الإحصاء": ارتفاع التضخم الشهرى 1.6% خلال أغسطس الماضى

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى على هامش قمة مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب