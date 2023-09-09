بايدن يجدد جهوده لجذب مودى فى المحادثات قبل قمة مجموعة العشرين

اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات جديدة الجمعة، لجذب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تحالف مصمم لاحتواء الصين، وذلك في اجتماع ثنائي في دلهي، حيث أبرم الزوجان سلسلة من الصفقات التجارية والدفاعية التي تغطي الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد وأشباه الموصلات والكمية.

ومع ذلك، سيطرت مسألة حرية الصحافة أيضًا على جدول الأعمال عشية قمة مجموعة العشرين الكاملة، حيث مُنع الصحفيون من تغطية الحدث.

وقبل اللقاء الثنائي في مقر إقامة رئيس الوزراء، طُلب من العاملين في الصحافة الأمريكية الذين اعتادوا الحصول على امتيازات الوصول إلى الرئيس، أن يبقوا بالخارج في شاحنة صغيرة، بعيدًا عن أنظار الزعيمين.

وتلقى بايدن تحية على طراز بوليوود بعد هبوطه على متن طائرة الرئاسة، حيث أدى راقصون يرتدون ملابس أرجوانية على أنغام موسيقى البوب ​​الأمريكية.

وأعطي الاجتماع أهمية رمزية إضافية، حيث تمكن بايدن من استغلال قرار الرئيس الصيني شي جين بينج بعدم حضور قمة مودي التي تبجح بها كثيرًا.

الهند شريكا أكثر وضوحا

وتحاول الولايات المتحدة تدريجيًا جعل الهند المحايدة تقليديًا شريكًا أكثر وضوحًا وجزءا من تحالف سياسي ودفاعي أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال البيت الأبيض، في بيان بعد الاجتماع، إن بايدن رحب بالالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه التحديد رحب بطلب وزارة الدفاع الهندية شراء طائرات أمريكية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد.

ولدى الهند عدد من النزاعات مع الصين، لكنها كانت حذرة من الانضمام إلى تحالف مناهض ضمنيًا لبكين.