بمسرحية "سقوط موسيقى".. انطلاق أولى عروض مهرجان المسرح العربى بالإسكندرية

انطلقت مساء السبت، أولى العروض المشاركة بـ مهرجان المسرح العربي، حيث تم عرض مسرحية "سقوط موسيقي" بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن العروض المتخصصة لطلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشهد العرض حضور كبير من الفنانين والطلاب والمهتمين بالمسرح، من جمهور الإسكندرية، وبتواجد لجنة تحكيم المهرجان: "الدكتور محمد العدل المنتج والسيناريست المصري، وحازم شبل مصمم الديكور والإضاءة، والملحن كريم عرفة، والدكتورة أميرة عبدالرحمن، والمخرج عادل حسان" ومدير المهرجان محمد عصمت.

مخرج العرض: سعيد لمشاركتي في دورة الفنان ماجد الكدواني



وعبر عبداللطيف جريندو، مخرج العرض المسرحي" "سقوط موسيقى" عن سعادته بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي، وأنه في بيته المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتًا إلى أن المهرجان العربي يقدم أشياء عديدة لمساعدة الشباب في إظهار العروض والمواهب، إلى جانب أن دورة المهرجان هذا العام تحمل إسم الفنان الكبير ماجد الكدواني وهذا شرف كبير.

قصة المسرحية

وأضاف في بيان صدر عن المهرجان، أن العرض المسرحي "سقوط موسيقى"، يدور إطاره بين حقيقتين، الحقيقة الأولى التي تكون ظاهرة وواضحة أمام الناس، والحقيقة الثانية التي لا نستطيع رؤيتها لتواجدها بداخل الخبايا والنفوس.

وأكد البيان، أن المسرحية تجسد مدينة موسيقية جميلة تقوم على فكرة الحياة والطبقات بداخلها؛ فيوجد الطبقة العليا هم العازفين والراقصين من طبقة الحاكم، ثم الطبقة الثانية وهم من يصنعوا الآلات الموسيقية، والطبقة الآخيرة الدونية وهم من يقطعوا الاخشاب التي يُصنع منها الآلات الموسيقية.

وتابع: “أننا نرى في العرض المسرحي المدينة بكل تفاصيلها وطبقاتها، وبداخل المدينة توجد قصتين: قصة الأم واولادها، وقصة الحاكم وكل منهما له زاويتين، من وجهة النظر العامة، ومن الداخل أو المنظور النفسي، مشيرًا إلى أنه طوال العرض نبحث عن الحقيقة التي تكون غير واضحة وذلك لأن لا توجد حقيقة واحدة للبشر وهي القضية التي يناقشها العرض”.

مشاركة طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية

وأشار إلى أن المشاركين في العرض المسرحي معظمهم من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والجميع متميز ولديهم موهبة، متمنيًا أن ما قدمه يكون تم بصورة جيدة ومبهرة، وهو أهم شيئ أن يكون العرض ممتع للجمهور.

يذكر أن عبد اللطيف جريندو، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وباحث دراسات عليا، ويمارس التمثيل المسرحي منذ 8 سنوات، اما الإخراج يعد عرض سقوط موسيقي هو ثاني تجاربه في الإخراج المسرحي.

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، بحفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية والذي تستمر فعالياته حتى 18سبتمبر الجاري.

مسرحية سقوط موسيقي

مسرحية سقوط موسيقي

مسرحية سقوط موسيقي

مسرحية سقوط موسيقي

مسرحية سقوط موسيقي