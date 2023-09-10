شاهد عيان يروى كواليس لحظات الهلع فى المغرب جراء الزلزال المدمر (صور)

كشف جمال بنعلاه الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من إقليم أزيلال أحد الأقاليم المغربية التي تضررت وتأثرت بالزلزال المدمر، وأحد شهود العيان، عن تفاصيل جديدة حول وقوع زلزال المغرب، قائلًا إنه لأول مرة يعاصر وقوع زلزال في بلاده ولم يعيش المغاربة لحظات خوف وهلع مثل ما حدث مساء الجمعة من قبل.

الكاتب المغربي

وأضاف "بنعلاه"، في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن إقليم أزيلال وإقليم الحوز من أكثر الأقاليم والمناطق التي تضررت بالزلزال وشهدت وقوع ضحايا ومصابين، خاصة وأن المناطق في تلك الأقاليم جبلية والمنازل بها بدائية وقديمة وتضررت بشكل كبير، لافتًا إلى أن الطرق جبلية وغير مؤهلة بسبب التضاريس وطبيعة البيئة هناك.

وأشار بنعلاه أن جميع الأهالي لحظة وقوع الزلزال شعروا بالخوف والهلع وهرعوا جميعا إلي الشوارع والميادين، ولم ينم أحد داخل منزله خوفا من تكرار الزلزال والهزات الإرتدادية المصاحبة له.

زلزال المغرب

وأوضح "بنعلاه" أن الخسائر كبيرة سواء البشرية أو المادية، وخاصة في المدينة العتيقة في مراكش، حيث أن كافة المنازل والأبنية تضررت بشكل كبير جدًا، وارتفعت بها حصيلة الضحايا والمصابين والحالات الحرجة.

فرق الإغاثة والإنقاذ ما زالت تعمل حتى الساعة لإنقاذ الضحايا

وأكد "بنعلاه" أن فرق الإنقاذ والإغاثة ما زالت مستمرة في عملها حتى الساعة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والبحث عن أحياء تحت الأنقاض، وخاصة أن أغلبية المناطق التي تضررت مناطق نائية وبدائية وتقع في الجبال، وعلي الرغم من صعوبة التضاريس إلا أن فرق الإنقاذ وصلت في أقرب وقت.

وأوضح أن الشعب المغربي ليس معتادًا على وقوع مثل هذه الكوارث، ولذلك كان الفاجعة كبيرة والوضع مخيف، وخلال الضربة الأولى للزلزال كانت هناك صدمة وخوف كبير، والجميع مصاب بالهلع والخوف وقضاء الليلة الأولى في الشوارع والميادين بعيدًا عن الأبنية والمنازل.

زلزال المغرب

ولفت "بنعلاه" إلى أن الملك محمد السادس أعطى أوامره للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصًا اليتامى والأشخاص الحالات الحرجة، والتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى، لا سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

زلزال المغرب

ومن خلال "الدستور"، وجه الكاتب المغربي والمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الشكر، والتقدير للملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته للسلطات العسكرية والصحية وجميع الجهات المعنية ليقدموا المساعدات الغذائية والطبية والعلاجية للمتضررين وتخفيف أضرار الفاجعة، مثمنًا جهود وتضامن كافة الدول العربية والغربية مع الشعب المغربي في تلك الفاجعة، متمنيًا للجميع السلامة.