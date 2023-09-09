أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى احتوت على رسائل للمجتمع الدولى

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة أصبحت تنتهج المنحنى الاقتصادي بالنظر إلى حجم السياقات التي يتم تداولها في كافة المحافل الدولية.

كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين

وأضافت زهران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة extra news، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين انطوت على عدد من الرسائل المباشرة التي يتم توجيهها للمجتمع الدولي، والتي تناولت العديد من القضايا، والتأثيرات الخاصة بالتنوع في السياسات الاقتصادية، الحديث المباشر وغير المباشر على إعادة تشكيل هرم النظام الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أن تلك الرسائل جاءت بناء على عدد من السياقات الدولية.

وأشارت إلى أنه إبان شهر سبتمبر الحالي، تمت مشاركة مصر في قمة بريكس، وتم تعيينها كعضو دائم، وهو ما تم البناء عليه في المشاركة المصرية في قمة العشرين، لافتة إلى أن الرسائل كانت واضحة بشكل رئيسي، حيث تم التنويه عن فكرة فك الارتباط وتنويع الحلفاء بالنسبة للنظر للكتل الاقتصادية، لم يعد يعول على فكرة الأحادية بالنظر للكتلة الغربية.