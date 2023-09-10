الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصاب يستولى على أموال المواطنين بالغربية لتوظيف أبنائهم فى الحكومة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 نصاب محترف له إسلوبه الذي يتميز به عن غيره، يرتدي أفضل الثياب، ويتمتع بطريقة تقنع كل من حوله بما يقوله دون أدنى شك، ويجبر ضحاياه أن يسلموا له أنفسهم.

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فخ التوظيف.. «نصاب الغربية» أقنع ضحاياه بقدرته على تعيين أبنائهم

صاحب نظرة ثاقبة يختار ضحاياه من بين أهالي قرى محافظة الغربية، ومن خلال أسلوبه المعسول رسخ في قلوبهم حالة من الإقناع التام بعلاقاته مع كبار ومسئولي الدولة، وأنه يمكن باتصال هاتفي واحد توظيف أبناءهم في الجهات الحكومية المختلفة.

الأهالي في القرى يبحثون دائمًا عن تأمين مستقبل أولادهم في وظائف معينة مثل الكهرباء أو البترول وغيرها، ويمكن نظير ذلك دفع مبلغ مالي لمن يقوم بتوظيف أبناءهم، هولاء الناس كانوا فريسة لهذا النصاب المحترف.

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النصاب نجح في الاستيلاء على أموال من 3 مواطنين، بعد أن أقنعهم تمامًا بتوظيف أولادهم في الجهات الحكومية خلال أيام، لكن بعد استيلام الأموال بدأت المماطلات ولم يف المتهم بوعوده، واختفى تمامًا ووأيقن المواطنون أنهم ضحية لنصاب.

توجه المواطنون الضحايا الثلاثة إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، وأفادوا أنهم مقيمين في محافظة الغربية وقدموا بلاغًا أفادوا فيه بتضررهم من حاصل على معهد- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

الممواطنون قالوا في بلاغهم، إن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصاب محترف الجهات الحكومية مكافحة جرائم الأموال العامة مجال النصب والإحتيال النيابة العامة

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