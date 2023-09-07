حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة" بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، حيث قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

وباتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية- مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية- عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الاتصال بالضحايا- جهاز تابلت و2 هاتف محمول، بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل، أمرت نيابة شمال الجيزة بـحبس المتهم بقتل طفلته 5 سنوات بعد وصلة تعذيب في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان يتعدى على طفلته بالضرب حتى ضربها في صدرها، فسقطت مغشية على وجهها، وبنقلها للمستشفى تبين وفاتها، مبررًا جريمته بأنه "يؤدبها ويربيها".