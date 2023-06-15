الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

قررت نيابة مصر الجديدة إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من سيدة،  بأنها أثناء تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور 3 أشخاص لا تعرفهم، وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص. 

 باتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة انتحال صفة رجال شرطة التحريات والتحقيقات شرطة مصر الجديدة

الأكثر قراءة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الكاتبة ناهد السيد عن "مقبرة الخالدين": خطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي

جولة الرئيس في البحيرة والإسكندرية وكلمة الطيب في مجلس الأمن الأبرز بالصحف

فوربس: 91% من شركات قطاع التصنيع بأمريكا تعتزم رفع الأسعار

الأنبا مرقس وليم يستقبل سيدات "جنود مريم" بالقوصية

الأنبا بيجول يلتقى كاهن إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى