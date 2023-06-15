إحالة 3 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة مصر الجديدة إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من سيدة، بأنها أثناء تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور 3 أشخاص لا تعرفهم، وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.