السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان.. التوصل لاتفاق حاسم لوقف إطلاق النار فى مخيم "عين الحلوة"

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أنهت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعها بـ"اتفاق حاسم على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة" للاجئين للفلسطينيين، في جنوب لبنان.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها انقسمت إلى "وفدين دخلا إلى المخيم، وفد توجه إلى منطقة البركسات، حيث يعقد اجتماعًا مع حركة فتح وقيادة الأمن الوطني، وآخر توجه إلى مقر عصبة الأنصار الإسلامية، حيث يعقد اجتماعًا مع القوى الإسلامية".

وأكدت أنها تجري الاتصالات بين الطرفين ومع باقي القوى لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خرق له، حسبما نقلت صحيفة "نداء الوطن".

 

امتداد رقعة الاشتباكات إلى خارج "عين الحلوة" 

 

وكانت وتيرة الاشتباكات اشتدت في مخيم عين الحلوة بعد ظهر السبت، بعد فترة قصيرة من الهدوء، حيث امتدت إلى نقاط الطيري والرأس الأحمر والصفصاف والبركسات على طول الشارع الفوقاني مع الأزقة والطوارئ.

ووفق ما تداولته وسائل الإعلام اللبنانية فقد سمعت أصداء القذائف التي سقطت إحداها بمعمل للسيراميك على الدوار العربي في صيدا ما أدى إلى احتراق بعض معداته.

 

كما أصاب الرصاص الطائش أحد موظفي مستشفى عسيران، فيما عملت سيارة إسعاف على نقل جريح آخر أصيب قرب معمل النفايات في المدينة.

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مخيم عين الحلوة على صفيح ساخن.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التطورات

 

وانفجر الوضع في عين الحلوة مساء أمس الأول، بعدما فشلت القوّة الفلسطينيّة المشتركة بتنفيذ انتشار لها في أنحاء المخيّم كافّة، ورفض الجهات المعنيّة تسليم المتورّطين في اغتيال العميد أبوأشرف العرموشي ورفاقه، كما رفضت إخلاء المدارس داخل المخيّم، لا سيما مدرسة صفد.

مخيم عين الحلوة جنوب لبنان هيئة العمل الفلسطيني المشترك اتفاق لوقف إطلاق النار اجتماع امتداد رقعة الاشتباكات

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