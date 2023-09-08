الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مخيم عين الحلوة على صفيح ساخن.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التطورات

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في لبنان، بعدما حدثت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الجمعة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاشتباكات تجددت صباح اليوم واستمرت ساعتين ونصف الساعة، حتى سيطر الهدوء الحذر ودخل في حيز التنفيذ بعد الاتصالات على نطاق صيدا والدولة اللبنانية عامة".

توقيت اشتباكات "عين الحلوة" تراه لبنان مشبوهًا 

وأضاف: "الاشتباكات أمس جاءت بشكل مفاجئ للجميع، وظلت مستمرة حتى صباح اليوم الجمعة"، لافتا إلى أن الأوضاع في مخيم عين الحلوة غير مستقرة منذ مطلع شهر يوليو الماضي.

وتابع سنجاب: "الآن يسيطر هدوء حذر على مخيم عين الحلوة، ومحيطه، خاصة بعد أن طالت القذائف العشوائية المقرات والمنازل والمؤسسات الحكومية في محيط المخيم".

وبشأن المتوقع في مخيم عين الحلوة بعد حالة الهدوء الحذر، أكد أحمد سنجاب أنه من المتوقع تكثيف الاتصالات على المستوى السياسي والشعبي، في نطاق مدينة صيدا والسلطات الفلسطينية واللبنانية، مشيرا إلى أن توقيت الاشتباكات تراه السلطات اللبنانية مشبوها نظرا لطبيعة الأحوال في لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية وغيرها.

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