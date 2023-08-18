الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا" تعلق خدماتها داخل مخيم عين الحلوة احتجاجًا على وجود مسلحين

عين الحلوة
عين الحلوة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة في لبنان، بداية من الساعة 11:30؛ احتجاجًا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم، بما في ذلك المدارس.

وأكدت "الأونروا" أنها لا تتسامح إطلاقًا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أفيد عنها، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.

وجددت "الأونروا" دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.

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"الأونروا": جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتنا فى مخيم عين الحلوة بلبنان

والخميس، قالت مديرة شئون "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، إن المنظمة تلقت تقارير مقلقة، تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وأضافت مديرة شئون "الأونروا" في لبنان أنه يجب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن المدارس يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال وأماكن يسودها السلام، حيث يمكنهم التعلم واللعب، ولا يجب أن تستخدم أبدًا في النزاعات المسلحة. 

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وأوضحت "كلاوس" أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا، توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين، مشددة على أن هذا انتهاكا صارخا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين، والأونروا تدين بشدة هذه الأفعال.

ودعت جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورًا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.

الأونروا مخيم عين الحلوة لبنان مسلحين لاجئي فلسطين

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