الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مديرة الأونروا في لبنان: سكان مخيم عين الحلوة يعيشون دون مستوى خط الفقر

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أعلنت مديرة الأونروا في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن فتح  مدرستين للنازحين من المخيم في مدينة صيدا، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضافت مديرة الأونروا في لبنان، أن سكان مخيم عين الحلوة يعيشون دون مستوى خط الفقر . 

وأفادت مديرة الأونروا بلبنان: ننسق مع السلطات اللبنانية بشأن المساعدات لمخيم عين الحلوة.

يشار إلى أن هناك أشخاص عالقون في المخيم منذ يومين بدون طعام وماء، كما أن لا أحد يجلب مساعدات إلى عين الحلوة. وقال عدنان الرفاعي عضو اللجنة الشعبية في عين الحلوة لوكالة الأنباء التونسية اين المنظمات الانسانية.

وحذرت جماعات حقوقية ومسؤولون محليون من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين المحاصرين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان مع استمرار الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة لليوم الثالث.

"هناك أناس عالقون في المخيم منذ يومين بدون طعام وماء. لا أحد يجلب مساعدات إلى عين الحلوة. أين المنظمات الإنسانية؟" وقال عدنان الرفاعي عضو اللجنة الشعبية في عين الحلوة للعرب الجديد من داخل المخيم.

أوقفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، المزود الرئيسي للخدمات في المخيم ، جميع خدماتها في المخيم بسبب الاشتباكات المستمرة.

وقالت الأونروا في بيانها الأخير إن 11 على الأقل قتلوا وأصيب 40 ونزح ما لا يقل عن 2000 من سكان المخيم بسبب العنف.
فتحت الأونروا مدارس قريبة للنازحين فيما يحتمي آخرون في المساجد المجاورة.

وقال محمد الشولي ، المسؤول الإعلامي عن منظمة العفو وقالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء التونسية.

اندلعت أعمال عنف في المخيم يوم الأحد 30 يوليو  بعد أن اغتالت جماعة إسلامية القائد البارز أبو أشرف العروشي من حركة فتح التي تحكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ثم تصاعدت الاشتباكات بين مقاتلي فتح والفصائل الإسلامية ، حيث تم إطلاق نيران الرشاشات والقذائف الصاروخية بين المباني السكنية والمتاجر في المخيم.

وتوسط نواب لبنانيون ومسؤولون فلسطينيون في وقف لإطلاق النار في وقت متأخر من يوم الاثنين لكن اشتباكات أخرى سرعان ما انتهكت ذلك يوم الثلاثاء.

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