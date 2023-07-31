الأونروا: ارتفاع ضحايا اشتباكات مخيم لبنان إلى 11 شخصًا

وقعت اشتباكات عنيفة مستمرة على محاور عدة بمخيم عين الحلوة في لبنان، اليوم الاثنين، حيث ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في لبنان إلى 11 شخصا، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت وكالة الأورنروا في بيان لها، إن العنف المسلح أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا من بينهم أحد موظفي الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن "العنف المسلح مستمر في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين في جنوب لبنان على مدار أكثر من يومين، مما يؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال، ويتسبب بفرار العائلات بحثا عن الأمان".

وأكدت الوكالة الأممية أنها فتحت مدارسها لإيواء العائلات النازحة بمساعدة متطوعين، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة.