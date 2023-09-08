لبنان.. ارتفاع الإصابات جراء الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة إلى 30 شخصًا

ارتفع عدد الإصابات جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان إلى 30 شخصًا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق، استعرضت "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وذكر التقرير أن الاشتباكات نشبت بين عناصر تابعة لحركة فتح ومجموعات متشددة على محور التعمير داخل المخيم، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، كما تم إطلاق بعض القذائف ما أدى لفرار بعض الأهالي من المخيم بتجاه مسجد الموصل.

ويعتبر التوتر وأعمال العنف والاشتباكات مشاهد متكررة في المخيم الذي أنشأته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بعد نكبة 1948 وكان آخرها أعمال العنف التي اندلعت أواخر شهر يوليو الماضي والتي قُتل خلالها 13 شخصًا وأصيب آخرون، وتضررت المدارس والمستشفيات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

ويفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا مشددًا حول المخيم يسهل خروج الأسر والأهالي هربًا في كل مرة تتصاعد فيها الأوضاع داخل المخيم.

وخوفًا من تفاقم الاشتباكات تتواصل الاتصالات من خلال شخصيات لبنانية وفلسطينية بارزة في محاولة للسيطرة على المخيم الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان بينما لا تتعدى مساحته كيلومترًا مربعًا.