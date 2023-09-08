الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": هدوء حذر فى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أوضح أحمد سنجاب، آخر مستجدات الوضع في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، قائلًا: "إن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في نطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان، حيث يميل الوضع الآن إلى الهدوء الحذر". 

وأضاف أحمد سنجاب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن موجات الاشتباكات متقطعة منذ مساء أمس، حيث تدور الاشتباكات لمدة ساعتين ثم تتوقف مرة أخرى، وتوقفت طوال ساعات الليل ثم تجددت لمدة ساعتين في الصباح، ثم توقفت الاشتباكات من جديد، لتبدأ بعد الظهر وتستمر لمدة ساعة ثم توقفت، ومنذ قليل كان هناك تبادل لأعيرة وطلقات نارية ثم توقفت هذه الاشتباكات، وبالتالي هي موجات تتم على مدار اليوم في مختلف المناطق المتفرقة من المخيم وسط جهود مكثفة لضبط وتثبيت وقف إطلاق النار، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثالث من شهر أغسطس الماضي وظل سريانه قائمًا لمدة أكثر من شهر، لكن هذا الاتفاق قد انهار خلال الاشتباكات التي جرت بالأمس، وجرت صباح اليوم. 

حالة من الرعب تجتاح اللاجئين بمخيم عين الحلوة 

وأوضح أحمد سنجاب، أن الاتصالات المكثفة حالت دون تصعيد الموقف، وربما كان لها فضل كبير في الهدوء الذي يسود المخيم، حيث هناك بعض المباني فقط التي تتصاعد منها ألسنة الدخان، لكن أغلب أجزاء المخيم هادئة، في حين يعيش اللاجئون حالة من الرعب. 

مخيم عين الحلوة أحمد سنجاب اللاجئين الفلسطينيين موجات الاشتباكات القاهرة الإخبارية

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