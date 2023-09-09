مسئول روسى: أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق السيدات والأطفال بمناطق النزاع

قال مكسيم جريجورييف عضو الغرفة المدنية بالاتحاد الروسي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدولية الروسية، إن أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق السيدات والأطفال في مناطق النزاع.

وأضاف جريجورييف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن اللجنة تجري تحقيقات بشكل مباشر في مناطق النزاع، مؤكدًا أن سيتم إصدار كتيب يضم جميع الجرائم الأوكرانية به شهادات أكثر من 600 شخص عن ضحايا الإجرام الأوكراني، متابعًا: "نحدد كل أدلة هذه الجرائم من الضحايا أنفسهم".

مكسيم جريجورييف: القناصة الأوكرانيين الذين أعدموا الأطفال الروس

وتابع: "نثبت جرائم قتل السيدات والأطفال على يد القوات الأوكرانية بالإضافة إلى جرائم القناصة الأوكرانيين الذين أعدموا الأطفال الروس في مناطق النزاع".

وأشار إلى أن اللجنة لديها أدلة ومقاطع فيديو تثبت استهداف الصواريخ الأوكرانية للمدنيين الروس، مؤكدًا أن أوكرانيا ارتكبت العديد من الجرائم بحق الأبرياء.