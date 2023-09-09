السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول روسى: أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق السيدات والأطفال بمناطق النزاع

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مكسيم جريجورييف عضو الغرفة المدنية بالاتحاد الروسي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدولية الروسية، إن أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق السيدات والأطفال في مناطق النزاع.

وأضاف جريجورييف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن اللجنة تجري تحقيقات بشكل مباشر في مناطق النزاع، مؤكدًا أن سيتم إصدار كتيب يضم جميع الجرائم الأوكرانية به شهادات أكثر من 600 شخص عن ضحايا الإجرام الأوكراني، متابعًا: "نحدد كل أدلة هذه الجرائم من الضحايا أنفسهم".

مكسيم جريجورييف: القناصة الأوكرانيين الذين أعدموا الأطفال الروس

وتابع: "نثبت جرائم قتل السيدات والأطفال على يد القوات الأوكرانية بالإضافة إلى جرائم القناصة الأوكرانيين الذين أعدموا الأطفال الروس في مناطق النزاع".

وأشار إلى أن اللجنة لديها أدلة ومقاطع فيديو تثبت استهداف الصواريخ الأوكرانية للمدنيين الروس، مؤكدًا أن أوكرانيا ارتكبت العديد من الجرائم بحق الأبرياء.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية النزاع بين أوكرانيا وروسيا القاهرة الإخبارية مكسيم جريجورييف

الأكثر قراءة

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

المشدد لـ3 أشقاء بتهمة استعمال القوة والعنف وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

رفض رفع الحجز على أموال مالك شركة "نماء" الإرهابية

بطل مصرى.. اعترافات قادة إسرائيل حول دور أشرف مروان فى حرب أكتوبر: خدعنا وأعطانا معلومات مغلوطة

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب