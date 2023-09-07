هيئة الأركان الأوكرانية تؤكد تواصل هجماتها فى محور زابوريجيا لتحريرها بالكامل

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن استمرار القتال في محوري باخموت وميليتوبول حتى تحريرهما تماما من القوات الروسية، حسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت هيئة الأركان إن قواتها العسكرية قامت بتحصين مواقعها في روبوتين، فيما تواصل هجماتها في محور زابوريجيا لتحريرها بالكامل.

القوات الأوكرانية تتقدم جنوبًا

وتفرض القوات الأوكرانية كامل سيطرتها على المياه الإقليمية، فيما تتقدم جنوبا حسب آخر تصريحات لنائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ملير، حيث أعلنت عن أن القوات تسيطر على الحدود التي اكتسبتها التي تتجاوز 250 كيلومترا جنوبا في منطقة زابوريجيا.