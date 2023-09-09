السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حامد فارس: تعازى الرئيس السيسى للإخوة فى المغرب رسالة تضامن واضحة

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

علق الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على زلزال المغرب الذي تخلف عنه عدد كبير من الضحايا في عدة مدن مغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "نعزي أنفسنا وكل الشعوب العربية في هذا الحادث المروع، وحادث جلل وكبير وبنقدم كل التعازي للإخوة في المغرب".

وأضاف أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على السوشيال ميديا رسالة تضامن واضحة مع الإخوة في المغرب، وكلمة معبرة تؤكد أننا جسد واحد وأن ما يحدث في المغرب كأنه في مصر.

وأشار إلى أن دبلوماسية الزلزال طغت على كل المحددات السياسية والتي ترتقي إلى الشعور بقيمة الإنسان وأهمية التضامن، ومثلما حدث في زلزال سوريا.

زلزال المغرب خبير العلاقات الدولية حامد فارس الحياة اليوم فضائية الحياة

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