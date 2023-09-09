سفارة مصر فى المغرب تخصص رقمًا للتواصل مع الجالية فى أعقاب الزلزال المدمر

أعربت سفارة مصر في الرباط عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق ومدنًا مغربية مساء أمس.

وقالت السفارة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: "نود الإفادة أنه تم إنشاء خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة لكافة أبناء الجالية المصرية في المغرب على مدار الساعة".

رقم للتواصل مع سفارة مصر في المغرب

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع خلية الأزمة علي الرقم التالي:

0537545835

والبريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأكدت السفارة المصرية أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقدم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة.

وفي ختام بيانها، جددت السفارة المصرية لدى الرباط خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق.

في السياق ذاته، تتابع وزارة الخارجية تطورات أوضاع أبناء الجالية المصرية بالتنسيق مع سفارتنا في المغرب، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر هناك.

وزارة الخارجية تتابع على مدار الساعة

وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية تواصلت مع الجهات المغربية المعنية، وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن لا يوجد ضحايا مصريون جراء الزلزال.

وشدد السفير أبوزيد على أن الوزارة تتابع كافة التطورات مع السفارة المصرية لدى الرباط على مدار الساعة.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، المغرب، أمس الجمعة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عدد ضحايا الزلزال العنيف ارتفع لـ1037 قتيلًا، وأكثر من ألف مصاب، مشيرةً إلى استمرار عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض.