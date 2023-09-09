السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رئيس "السيادة السودانى" يطالب بتصنيف "الدعم السريع" جماعة إرهابية

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت، بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية.

وأعلن البرهان خلال كلمته اليوم بولاية النيل الأزرق، عن أنه وجه باستيعاب كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن.

وأضاف البرهان أن الجميع شاهد على جرائم قوات الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية، وفقًا لما نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأكد البرهان أن كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبًا به، مشددًا على أن الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الأوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته.

 

البرهان: نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين

وقبل يومين، قال البرهان، إننا نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين. 

وأضاف أنه سيتم القضاء على التمرد قريبا والأمور ستعود لطبيعتها، وفق قناة العربية الإخبارية.

وقال المجلس السيادي الحاكم في السودان إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان توجه الخميس إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر، وهي ثالث رحلة له إلى الخارج خلال حربه مع الفصائل شبه العسكرية المستمرة منذ خمسة أشهر.

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وذكر بيان للمجلس أن البرهان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع في السودان".

منذ 15 أبريل، يخوض الجيش النظامي السوداني حربًا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة نائب البرهان السابق، محمد حمدان دقلو.

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