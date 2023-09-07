الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمير قطر يؤكد حرص بلاده على إنهاء القتال الدائر في السودان

من اللقاء
من اللقاء

رحب أمير قطر تميم بن حمد، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي وصل قطر اليوم الخميس، واكد على حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره.

وجاء ذلك خلال، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثان، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم.

أمير قطر يؤكد  ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار السودان

وكتب أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "سعيد باستقبال أخي عبدالفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة"، مضيفاً أنه جدد حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.

وجدد أمير قطر، خلال الجلسة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار، مثمنا في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

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وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لامير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

ومن جانبه،  عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان عن شكره وتقديره للأمير على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

كما حضر الجلسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، و عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وحضر من الجانب السوداني السيد علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

 

امير قطر تميم بن حمد قطر السودان العلاقات الثنائية

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