الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يحذر من انزلاق السودان فى حرب أهلية شاملة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن السودان يقترب من الحرب الأهلية الشاملة، مؤكدًا أنه لا يرغب في الانزلاق إلى ذلك الحد.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الدورة العادية 160، أن أزمة السودان تؤدي تباعًا إلى تداعي مؤسسات الدولة وتقرّب البلاد من حرب أهلية.

وتابع: "نتطلع إلى القمة العربية الإفريقية المرتقبة في السعودية باعتبارها خطوة لترسيخ العلاقات المشترك"، مشيرًا من جانبه إلى أن الجامعة العربية نجحت في التحرك على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتها الدولية.

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وأرفد: "حرب أوكرانيا تسببت بانعكاسات خطيرة على العالم"، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف لتكثيف العمل العربي المشترك.

كما دعا أبو الغيط، المجتمع الدولي للتحرك لوقف الوضع المتدهور في فلسطين، مضيفًا: "القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة في ظل برنامج الحكومة الإسرائيلية المتطرف".

وفيما يخص سوريا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أرحب باستمرار الانخراط العربي البناء على مسار الاتصالات مع سوريا"، مضيفًا: "شهدنا تطورات مهمة فيما يتعلق بسوريا ونرحب بها جميعًا".

فيما شدد أبو الغيط، على  ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن، مشيرًا إلى أن حل الأزمة اليمنية هناك سياسيًا.

انطلاق مجلس وزراء خارجية العرب في دورته الـ160

وانطلق قبل قليل، اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودًا تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها بند العمل العربي المشترك، والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "159 ـ 160" إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وكذلك والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى والعلاقات العربية الأوروبية والعربية الروسية.

أبوالغيط ​الجامعة العربية المجلس الوزاري جامعة الدول العربية أخبار جامعة الدول العربية

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