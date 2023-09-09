بين المتاح والمطلوب

دائماً ما كنا نتناول قضية الزيادة السكانية فى مصر من خلال رؤي مختلفة منها ماهو إجتماعى أو أمنى أو إقتصادى ولذلك فإننا عندما نتحدث اليوم مرة أخرى وليست الأخيرة فإن ذلك يأتى فى إطار متابعتنا لمؤتمر السكان العالمى الذى يعقد بالبلاد حالياً فى محاولة للوقوف على ما سوف يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات ومعرفة الآليات التى سوف تبذل لتحقيق تلك التوصيات وهل هناك أفكار جديدة تم طرحها خلاله أم سوف تكون نتائجه تقليدية كالإكتفاء بالدعوة والمناشدة فقط أو وضع إستراتيجيات يصعب تنفيذها؟.

منذ 29 عاماً وتحديداً عام 1994 إستضافت مصر مؤتمر السكان والصحة العالمى وكان عدد سكانها حوالى 60 مليون نسمة واليوم تستضيف ذات المؤتمر وقد بلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة بما يعنى ان عدد سكان مصر قد زاد خلال هذه الفترة حوالى 53 مليون نسمة وأصبحت تحتل المرتبة 14 من دول العالم الأكبر من حيث عدد السكان ....هل لك ان تتخيل ان عدد سكان مصر زاد خلال 30 عاماً فقط اضعاف الزيادة فى 6 دول أوروبية مجتمعة وهى انجلترا وفرنسا والمانيا والسويد والدنمارك والنرويج ؟ هل لك ان تتخيل ان دولة كبرى مثل المانيا زادت 11 مليون نسمة فى خلال 60 عاماً ...وان انجلترا زادت خلال هذه الفترة 15 مليون نسمة فى حين ان مصر زادت خلالها 86 مليون نسمة وذلك رغم إختلاف وقلة مواردنا واوضاعنا وظروفنا التى مرت بها مصر وبين موارد تلك الدول التى لم تعانى من ويلات الحروب والارهاب والاوضاع الاقتصادية الصعبة .

من الواضح ان جميع الإجراءات الإحترازية والتوعوية التى قامت بها جميع أجهزة الدولة ذات الصلة بالقضية السكانية لم تؤتى ثمارها ولم تحقق النتائج المرجوة منها وهو الأمر الذى دفع بالرئيس عبدالفتاح السيسى الى إسناد رئاسة المجلس القومى للسكان فى المرحلة الحالية الى رئيس الوزراء لتفعيل الإستراتيجية التى تهدف الى تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية ورفع الوعى بالقضايا السكانية وتحويل مشروع تنظيم الاسرة الى مشروع استثمارى يحقق ارباحاً للعائلات والاسر المصرية لان القضية اصبحت جد خطيرة للغاية وتشكل ضغطاً دائماً على تحقيق التنمية والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية هذا المؤتمر والتى من الممكن ان أصفها بإنها "صيحة إنذار" يجب ان يصل صداها للجميع وان نعمل جميعاً على مواجهتها ...فالزيادة السكانية غير المنطقية تلتهم اى معدلات للتنمية فى مصر مهما اتخذت الحكومة من إجراءات للحد من هذه الزيادة كما إنها تعرقل محاولات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة الى تحقيقه وبالتالى يؤثر على مستوى معيشة وحياة المواطن المصرى وتجعله لا يشعر بأى إنفراجه فى حياته وبالتالى تدفعه الى الشكوى الدائمة من ارتفاع الاسعار وقلة الموارد وصعوبة الحياة وجميعها نتائج تتلقفها قنوات الشر وابواق الدعاية الكاذبة التى تهدف الى إحداث الوقيعة بين الشعب وحكومته وتعمل على التاثير السلبى للرأى العام فى الشارع المصرى....وقد إستوقفتنى عبارة من حديث الرئيس إستشعرت خلالها بحجم المعاناة والضغوط عليه وهو الذى يسعى جاهداً للخروج بنا من الازمات الاقتصادية التى تمر بنا وذلك عندما قال " اصعب حاجة بتمر عليا ان ابقى عارف ان المطلوب حجمه قد ايه وان المتاح اقل بكثير ".

وهناك بعض المحطات التى توقفت عندها فى كلمة الرئيس السيسى ابرزها ...ان ما حدث فى 2011 وتحرك الشعب للمطالبة بالتغيير كان من منطلق ان الدولة اصبحت غير قادرة على تحقيق مطالبهم وتلبية إحتياجاتهم والحقيقة ان قدرات الدولة فى هذا التوقيت لم تكن تستطيع ان تلبى لهم ذلك وقد استغل اعداء الوطن ذلك وقاموا بإضرام النار وإشعال الفتن الى ان حدث ماحدث مما ترتب عليه تكبد الدولة خسائر وصلت الى 400 مليار دولار فى وقت كنا فيه احوج الحاجة الى اى دولار...لقد كان هناك ارتباط بين عجز الدولة عن تلبية الاحتياجات وبين الزيادة السكانية وأحداث 2011 وان تلك الزيادة لو لم تكن موجودة ماكان حدث ماحدث من انهيار وخسائر غير مسبوقة تعرضت لها الدولة المصرية ...وهنا كان من المهم الربط ايضاً بين ماحدث فى 2011 وبين اهمية تحقيق الاستقرار والامن كجزء اصيل ومهم فى تنمية الدولة وان هذا لن يتأتى على ضوء عجز اى دولة على تلبية إحتياجات مواطنيها فتبدأ أبواق الضلال فى ممارسة أدوارها لتحقيق أهدافها لزعزعة إستقرار الدول...كما نرى زيادة معدلات الجرائم سواء كان ذلك لأسباب إجتماعية أو جنائية... كما تزداد معدلات محاولات الهجرة غير الشرعية التى تهدد الدول المستقرة وتتسبب فى إحداث القلق والتوتر بين شعوبها ناهيك عن حالات الغرق والموت التى يتعرض لها معظم من يقوم بتلك الرحلات التى يطلق عليها "رحلات الموت".

ان الزيادة السكانية فى الوقت الراهن أصبحت بالفعل تشكل هاجساً وتحدياً للدول على اختلاف انظمتها سواء المتقدمة او النامية حيث تجاوزت المشكلة السكانية الحدود الاقليمية الى العالمية واصبح لزاماً على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها كونها تلتهم ثمار التنمية فضلاً عما تسببه من ضغوط على سوق العمل والطاقة الإستيعابية للنشاطات الإقتصادية وهو ما يجعلها احدى التحديات الرئيسية للدولة المصرية ولعل من ابرز مخاطر الزيادة السكانية فى مصر زيادة نفقات الدولة على الدعم ومعدلات الانفاق وانتشار ظاهرة البطالة وارتفاع الاسعار وانهيار المرافق العامة وانتشار الجرائم بسبب البطالة وحاجة الشعب الى الدخل بالاضافة الى زيادة الانفاق على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والمواصلات والاسكان والحماية الاجتماعية والامن وهو ما يترتب عليه عجز الدولة عن توفير تلك المتطلبات بالكفاءة والجودة المطلوبة لتحقيق الحياة اللائقة بهم.

لقد اصبح من اللازم البحث عن حلول جديدة وغير تقليدية للمشكلة السكانية قد تساهم بشكل او بأخر فى التعامل مع هذه القضية الشائكة والممتدة على مدى سبعون عاماً حاولت فيها الحكومات المتعاقبة مواجهتها والحد منها ومحاولة إقناع الاسر المصرية بضرورة العمل على تنظيم النسل وكما ذكرنا لم تتحقق النجاحات المرجوة منها.

بمراجعة تجارب بعض الدول التى تعانى من ذات المشكلة وجدنا ان الصين على سبيل المثال تعاملت مع تلك القضية بصورة غير تقليدية بالفعل حيث وضعت خطط حاسمة منذ السبعينات وفرضت طفلاً واحداً فقط لكل اسرة على مدى عدة سنوات ونجحت بالفعل فى ضبط الزيادة السكانية مع نسبة النمو بمرور الوقت سمحت بزيادة الابناء الى اثنين او اكثر ولو لم تفعل ذلك ماكان يمكن للصين ان تحقق الوضع الاقتصادى الحالى مع وصول عدد سكانها الى ما فوق المليارين ...ومن هنا فإن الوضع فى مصر ايضاً اصبح يتطلب برامج مماثلة تتعامل مع الواقع الاجتماعى وهو ما اشار اليه الرئيس عدة مرات مع زيادة حملات التوعية على ان تتضمن مزيجاً من التوعية الاجتماعية والصحية والدينية والمزج ايضاً بين برامج التوعية والتشريعات والحوافز ...وقد طلب الرئيس دفع جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة الزيادة السكانية كما سبق ان اشرنا عندما اسند مسئوليته فى الوقت الراهن الى رئيس الوزراء علاوة على ضرورة مشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى لما لهم من تاثير مباشر فى مواجهة الافكار المغلوطة التى تدفع الى زيادة النسل وكثرة الاطفال...وفى تصور اخر للرئيس احسبه من الافكار التى يجب دراستها والتعامل معها بجدية واحترافية واعنى به اقتراح سيادته بالتنسيق للهجرة الشرعية الى الدول الاوروبية التى تعانى من ازمات فى الايدى العاملة خاصة فى الاعمال التى تعتمد على العنصر البشرى بصفة اساسية حيث من الممكن التنسيق مع الوزارات المعنية فى تلك الدول مع نظيرتها فى مصر للاستفادة من القوى العاملة بها وابرام تعاقدات رسمية لهم للعمل بتلك الدول مثل نظام الإعارة والتعاقد للمدرسين والأطباء المصريين لعملهم بدول الخليج على سبيل المثال.

اتمنى ان يخرج هذا المؤتمر العالمى للسكان بنتائج وتوصيات يكون من شانها التعامل بجدية مع تلك القضية خاصة ونحن مقدمون على مرحلة تاريخية صعبة ليس على مصر وحدها بل على معظم دول العالم.

إننا مطالبون جميعاً بالمشاركة فى مواجهة تلك القضية ...وللحديث بقية.. تحيا مصر.