شبكة سكاى: إصابة لاعب إنتر أليكسيس سانشيز بمرض فقر الدم

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن أن التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب إنتر الإيطالي مصاب بمرض فقر الدم بعد تشخصيه خلال الساعات الماضية.

وقال الشبكة، إن سانشيز خرج من قائمة منتخب بلاده لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب التحاليل الطبية التي أكدت إصابته بمرض فقر الدم.

وأكد التقرير، أن مستوى هيموجلوبين لديه أقل من الحد الطبيعي لدى الإنسان.

وسيغيب سانشيز عن لقاء كولومبيا أيضًا بعد أيام في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وخسرت تشيلي على يد أوروجواي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وحسم منتخب أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس دي لا كروز وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 38 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف دي لا كروز الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 71، فيما سجل النجم الشهير أرتورو فيدال الهدف الوحيد لمنتخب تشيلي في الدقيقة 74.

سانشيز يعود لإنتر بعد عام من رحيله

وأعلن نادي إنتر الإيطالي هذا الصيف عن عودة التشيلي أليكسيس سانشيز بعد عام واحد على رحيله عن صفوف الفريق.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم سانشيز بعقد لمدة عام واحد حتى نهاية الموسم الجاري في 2024 في صفقة انتقال حر.

وعاد سانشيز صاحب الـ34 عامًا لإنتر بعد عام واحد على رحيله الصيف الماضي إلى مارسيليا الفرنسي الذي انضم له لمدة موسمين.

سانشيز لعب لصالح النيراتزوري 3 مواسم عندما انضم في 2019 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأتي سانشيز لتعويض رحيل الأرجنتيني خواكين كوريا إلى مارسيليا.

ولعب سانشيز الموسم الماضي مع مارسيليا 44 لقاءً وسجل 18 هدفًا.