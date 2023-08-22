الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يقترب من حسم صفقة بافارد ويجهز لحجز الفحص الطبي

بنيامين بافارد
بنيامين بافارد

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي بنيامين بافارد، ظهير أيمن فريق بايرن ميونخ الألماني، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بافارد ضمن صفوف بايرن ميونخ، منذ انتقاله من فريق شتوتجارت، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إنتر اتفق أمس مع بايرن ميونخ على كل التفاصيل الخاصة بانتقال بافارد ويأمل في إنهاء الصفقة اليوم.

وارتبط اسم بافارد بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم اللاعب ولكن الصفقة تحولت في الأيام الأخيرة لإنتر.

ويستعد إنتر لحجز الفحص الطبي الخاص بضم بافارد خلال اليومين المقبلين.

وبدأ بافارد مسيرته ضمن صفوف فريق ليل الفرنسي تحت 19 عامًا وانتقل لفريق الرديف في صيف 2014، وانتقل للفريق الأول في العام التالي ثم انضم لفريق شتوتجارت في صيف عام 2016.

نادي إنتر بنيامين بافارد بافارد بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية

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