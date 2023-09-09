الجيش المغربي ينشر وحدات ومعدات لوجستية في المناطق المنكوبة بالزلزال

أعلن الجيش المغربي، نشر وحدات ومعدات لوجستية في المناطق المنكوبة بالزلزال، بحسب نبأ عاجل لفضائية "العربية".

كما نشر الجيش المغربي وحدات للتدخل السريع وطائرات ومروحيات لتقديم الدعم للمنكوبين.

وأكد الجيش المغربي اتخاذ كافة التدابير الضرورية وننسق مع السلطات المحلية لإغاثة المتضررين من الزلزال.

ضحايا زلزال المغرب

وأعلن التلفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، وأشار إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 وإصابة 329.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.