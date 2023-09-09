وزير المالية: نحن أكبر مساهم إفريقى فى البنك الآسيوى للاستثمار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف، تم إنشاؤه بمساهمة دول آسيوية، وهدفه التنمية الاقتصادية في آسيا وتسهيل الاستثمارات في الدول.

وأضاف في كلمته خلال جلسة حوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا، أن البنك يقوم بعملية تواصل بين دول آسيا وإفريقيا، من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التواصل بين الدول، بحيث يسهم في الاستدامة العالمية والمحلية.

وأكمل: "بدأ البنك برأسمال ١٠٠ مليار دولار، وهو مصنف تربل A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويركز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاتصالات والتكنولوجيا، ويُركِّز أكثر على القطاع الخاص".

وأشار إلى أن علاقة مصر بهذا البنك قوية، حيث انضمت كعضو مؤسس في ٢٠١٦ بعد تأسيسه مباشرة، ويتعامل معها كدولة إقليمية مؤسسة، ولديها ٦٥٠ مليون دولار في رأسمال هذا البنك، كما أشار إلى أن بنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة البريكس، يبلغ رأسماله ١٠٠ مليار دولار، وأن مصر هي أكبر حصة بعد الـ٥ دول المؤسسة بـ١.٢ مليار دولار، مؤكدًا اهتمام مصر بالوجود في هذه المؤسسات المالية الجديدة.

وأضاف أن مصر تُعَدُّ دولة غير إقليمية لأنها في إفريقيا من حيث الموقع، وهي أكبر مساهم من قارة إفريقيا، ولأول مرة يُعقَد البنك اجتماعاته السنوية في إفريقيا.

"الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية مع وزير المالية لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في إفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الإفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبين دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.