السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وتوصية بنشر "تقاطعات"..

"قرية المائة" تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

جائزة خيري شلبي
جائزة خيري شلبي

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، الدورة الرابعة، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، نتيجة مسابقتها لهذا العام، بالشراكة مع دار الشروق للنشر، وتزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لرحيل الكاتب الكبير خيري شلبي، والذكرى الثانية لرحيل ابنته الفنانة إيمان خيري شلبي، مُؤسِّسة الجائزة.


وكانت القائمة القصيرة للجائزة قد ضمَّت خمس روايات هي: "أربع ساعات وجسد"، للكاتبة إيمان أبو غزالة، "أَفْتُونِي فِي مآلي"، للكاتب أحمد وفدي الديب، "تقاطُعات"، للكاتب خالد عصام، "قرية المائة"، للكاتبة رحاب لؤي، و"مونروفيا"، للكاتب أحمد فريد مرسي.

قرية المائة

وقررت لجنة تحكيم الدورة الرابعة للجائزة، فوز رواية "قرية المائة" للكاتبة رحاب لؤي، على أن تقوم دار الشروق بنشرها. وسوف يتم تسليم الجائزة وتوقيع عقد نشر الرواية الفائزة في حفل بمقر دار الشروق بمدينة نصر، يوم الخميس المقبل 14 سبتمبر.
وقد ضمّت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلا من الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، والناقدة الدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، والكاتب والمترجم محمد عبد النبي.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات قرارها بفوز "قرية المائة" بالجائزة هذا العام: "النصّ شائق وقادر على الغوص في عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزي مع الميتافيزيقي مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفيةٍ عاليةٍ، ومعرفة بحال الريف خصوصا، والمجتمع المصري بشكل عام. إنها رواية أقرب ما تكون للاكتمال، فثمة عالَم سحري في قرية متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات وسلطانها الدنيوي على عقول وأفئدة الناس. والكاتبة حكّاءة ماهرة ولديها قدرة جيدة على رسم المشاهد والشخصيات".

ولأن الجائزة تُهدى إلى عمل واحد فقط ومع وجود أعمال أخرى متميزة ضمن القائمة القصيرة فإن لجنة التحكيم اختارت من بينها رواية أخرى توصي بنشرها وهي رواية "تقاطعات" للكاتب خالد عصام. حيث أشادت اللجنة بالرواية كعمل أول، موضحة في بيانها: "إذ ثمة سرد جذَّاب وحركة خارجية وداخلية، وثمة ما هو حقيقي أيضًا، لا شيء مفتعل أو مصطنع، والكتابة من لحم الحياة وسخونة الواقع. وبها مشاهد رائقة وساحرة، وهي مبشِّرة بكاتب جيد. كما أنه نصٌّ يكشف عن تطورات سياسية واجتماعية كثيرة من دون الإشارة إليها بشكل مباشر، بل من خلال تطور الشخصية/الشخصيات."

جائزة خيري شلبي

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول انطلقت عام 2020 تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وأعلنت عنها الفنانة الراحلة ايمان خيري شلبي (1978 – 2021)، موضِّحة أنها تستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتَّاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول. وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، وسواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة. ولا يُشترط حد أقصى للسن.

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول جائزة خيري شلبي الكاتب الكبير خيرى شلبى الفنانة إيمان خيري شلبي قرية المائة رحاب لؤي

مواد متعلقة

قبل انطلاقه.. جدول فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر

“عاش هنا”.. تركيب لوحة للإعلامى حمدى قنديل بدلًا من المسروقة

قريبًا.. صدور الترجمة العربية من رواية "سدهارتا" لـ سمير جريس

كان يقضى أيامًا كاملة بالمنزل.. أسرار فى حياة فؤاد المهندس

"‎فرقة العمال المصرية" في إصدار جديد عن "القومي للترجمة" قريبًا

في حب الفنان محمد حجي.. الهناجر تستضيف صالون السينما الوثائقية غدًا

الأحد.. نادي أدب آفاق اشتراكية يناقش "تماثيل الجان" لـ سمر نور

معرض السويس الأول للكتاب يحتفى بـ"أدب المرأة فى مدن القناة"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

مسئول سعودى: مهتمون بالتعرف على رؤية مصر 2030

التخطيط: عدد السكان يصل 124 مليونًا بحلول 2032.. ومصر الأولى عربيًا فى معدل الخصوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب