السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اجتماع اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بحلوان

الاجتماع
الاجتماع

اجتمعت اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان مع مشرفي الجامعات المشاركة بالأسبوع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو فرصة قوية لتلاقي وتواصل الشباب من مختلف الجامعات المصرية بما يساهم في تبادل الخبرات واكسابهم روح التنافس الشريف ومن أهم المجالات التي يتم عقد المسابقات الطلابية المختلفة بها هو النشاط العلمي والتكنولوجى الذي يساهم في التطبيق العملي للجانب الأكاديمي للطلاب.

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 قرعة لترتيب دور كل جامعة فى مسابقة الروبوت 

وأوضح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، أنه تم مناقشة ترتيب وتنظيم مسابقات النشاط العلمي، وعمل قرعة لترتيب دور كل جامعة فى مسابقة الروبوت لتحديد ترتيب دخول الجامعات بالمسابقة ومعايير التقييم والتحكيم وتم الاتفاق على نظام المسابقات المختلفة للنشاط العلمى والتكنولوجى مع جميع المشرفين من الجامعات ونظام مسابقة الروبوت المتبع وفقا للائحة المعلنة، كما تم عرض المسابقات العلمية المختلفة وآلية تحكيمها وبنود التقييم الخاصة بها وهي: مسابقة أفضل جهاز ميكاترونيك، مسابقة أفضل جهاز ابتكاري، مسابقة برمجة وتعليم الآلة (الروبوت)، مسابقة  أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة، مسابقة دوري المعلومات العلمية، مسابقة المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة، مسابقة أفضل  قصة خيال علمي.

هذا وقد تم الاتفاق على ترتيب الجامعات فى عملية التحكيم والتقييم حسب الأقدمية، كما تم الاتفاق على تعريف الجامعات بالوقت المحدد لتحكيم  كل جامعة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد على ماهر، والمهندس مصطفى شعراوي، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وعلى هامش الاجتماع، قدم مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة برئاسة الدكتورة مايسه نبيه، عرض لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تتم على هامش النشاط العلمي والتكنولوجي وهاكثون التغييرات المناخية. 

للمشروعات الصغيرة المنتجة ترتيب الجامعات الروبوت المسابقات الطلابية المختلفة أسبوع شباب الجامعات

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قنديل يتابع اللمسات النهائية لعروض حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

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