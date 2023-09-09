الاتحاد الإفريقى يتسلم مقعده عضوًا بمجموعة العشرين رسميًا

انطلقت اليوم فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، وتستمر على مدار يومين.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في افتتاح أعمال قمة مجموعة العشرين، إن "العالم يعاني أزمة ثقة هائلة"، متابعًا: "وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد، فنحن أيضًا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".

وأضاف مودي، في كلمته، أنه "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وانتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد دعوة رئيس وزراء الهند، للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

وفي الوقت الحالي، تمثل كتلة مجموعة العشرين نحو 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 بالمئة من التجارة الدولية ونحو ثلثي سكان العالم.

ورغم أن اجتماعات مجموعة العشرين اقتصرت في السنوات الأولى من عمر الكتلة على وزراء المالية فقط، إلا أن رؤساء جميع الدول الأعضاء قرروا الاجتماع مرة واحدة سنويًا، لحضور قمة على مستوى القادة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ولا يوجد مقر لمجموعة العشرين، ويتم التناوب على الرئاسة بين أعضائها، وعقدت قمة عام 2022 في إندونيسيا، ومن المقرر أن تسلم الهند الرئاسة إلى البرازيل في الأول من ديسمبر المقبل.

وتضم مجموعة العشرين الدول الـ19 الأكبر اقتصادًا في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة.